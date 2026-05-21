NPB4球団で捕手として活躍した野口寿浩氏の分析【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手が20日(日本時間21日)、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。約1か月ぶりの“二刀流”出場で、打っては初回先頭打者で8号ソロを放ち4打数1安打1打点1四球、投げては5回無失点に抑え今季4勝目（2敗）を挙げた。打撃では、今月13日の登板で投手に専念し、翌14日のジ