株式会社カオナビが運営する、組織・人事領域をテーマにした調査・研究機関「カオナビHRテクノロジー総研」は、「中途採用に関する調査」を実施した。 本ニュースのサマリー 直近1年間の中途採用人数は「1～10名」が全体の約5割占め、採用関連費総額では「500万円未満」が全体の4割超 中途採用は“3大手法”に集中求人紹介・自社サイト・人材紹介が過半数を占めるも、大企業は