女優の内田莉紗(37)が18日、自身のX(旧ツイッター)で第1子出産を発表した。夫は俳優の中村翼(26)。2人は2025年12月31日に連名で結婚を発表している。 【写真】第1子出産を発表した内田莉紗 内田は文書を公開し「私事ではございますが、先日、第一子を出産いたしました」と公表した。健康状態については「おかげさまで、母子ともに健やかに過ごしております」と伝えた。 関係者やファンに向けて感謝を記し、「新しい