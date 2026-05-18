リーズはホーム最終戦でブライトンに1-0の劇的勝利を収めたイングランド1部リーズ・ユナイテッドは現地時間5月17日、ホームで行われたプレミアリーグのホーム最終戦でブライトンと対戦し、勝利を収めた。同試合に出場したリーズの日本代表MF田中碧は、現地メディアからは及第点の評価となった。試合は前半から一進一退の攻防が続き、双方にチャンスが訪れた。リーズはCKのこぼれ球からダニエル・ジェームズがゴールを狙うシュ