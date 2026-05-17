ガンバ大阪は現地時間の16日、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝戦でアル・ナスルと対戦した。クリスティアーノ・ロナウドやサディオ・マネ、ジョアン・フェリックスらスターを擁するアル・ナスルが優勢という見方が強かったが、先に試合を動かしたのはガンバだ。立ち上がりからハイプレスをかけ、積極的な入りを見せたガンバは29分、イッサム・ジェバリの縦パスをバイタルエリアで受けたデニス・ヒュメットが振り向き様に右足