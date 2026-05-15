お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が13日、オフィシャルブログを更新。11歳の長男・誠希千（せいきち）くんと９歳の次男・誠八（せいはち）くんの空手の昇段・昇級を報告し、息子たちへの愛情あふれる思いをつづった。 この日、小原は「昇！！！★」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「わぁ。。。名前が入ってる。。。」「認可証をいただきました！」と感激しながら、長男の名前が刺繍された黒帯や認可証の写真を公