急性腰痛のぎっくり腰とはそもそも何？再発する理由 急性腰痛と慢性腰痛の見分け方 ●ぎっくり腰などはヶ月あれば治る腰痛には主に『急性腰痛』と『慢性腰痛』の種類があります。明確な定義はありませんが、主に発症から４週間以内のものを急性腰痛、それ以上続いているケースを慢性腰痛とするケースが多いようです。いわゆる『ぎっくり腰』など、何かの拍子で非常に痛みが強く出るものは急性腰痛として診断され