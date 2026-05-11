高知県宿毛市で夫婦が手入れしているバラ園が見頃を迎えていて、訪れた人の目を楽しませています。色とりどりの花をつけた華やかなバラ。宿毛市和田の小栗幹夫さん・民子さん夫婦が自分たちで手入れをしている自宅のバラ園です。幹夫さんのバラ好きが高じて20年前に栽培を始め、今では約200平方メートルの自宅の庭に、この時季になると約160種類・200株が見事な花をつけるようになりました。庭園では深い色合いのダブリンベ