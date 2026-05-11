高知県宿毛市で夫婦が手入れしているバラ園が見頃を迎えていて、訪れた人の目を楽しませています。



色とりどりの花をつけた華やかなバラ。

宿毛市和田の小栗幹夫さん・民子さん夫婦が自分たちで手入れをしている自宅のバラ園です。



幹夫さんのバラ好きが高じて20年前に栽培を始め、今では約200平方メートルの自宅の庭に、この時季になると約160種類・200株が見事な花をつけるようになりました。庭園では深い色合いのダブリンベイ、白とピンクのストロベリーアイスなどが咲きほこり、あたりを豊かな香りで包んでいました。





■小栗さん夫婦「自分たちで見るのじゃなくて皆さんに楽しんでもらって、またそうやって話しをするのも楽しみの1つになっている」「自分たちが楽しめるように、おいでた方も楽しんでもらえて癒されてもらえたら大変うれしい」小栗さんの自宅のバラ園は無料開放されていて、園内においてあるノートに名前などを書けば誰でも見ることができるということで、この日も須崎市や土佐清水市などから大勢の見物客が訪れていました。■須崎市から訪れた人「すごいきれいですし、よく手入れされていて個人宅にしてはすごい」■土佐清水市から訪れた人「素晴らしいですね、種類も多いし、よくこんなに咲かしている」「どうやったらできるかと感心している、何十年かかっているのかな」宿毛市の小栗さん夫婦が丹精込めて育てた自宅のバラ園は、5月17日ごろまでは楽しめそうだということです。