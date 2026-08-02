タレントの清水アキラさんの息子で、元ものまねタレントの清水良太郎さん（37）が都内の自宅で亡くなっていたことがわかりました。1日午後9時過ぎ、清水良太郎さんが都内の自宅で意識を失っているところを関係者が見つけ、119番通報しました。清水さんはその場で死亡が確認されました。自殺とみられています。37歳でした。清水さんは、父・アキラさんと同じくものまねタレントとしてテレビなどで活躍し、最近はYouTubeに活動の場を