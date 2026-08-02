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ホリ、亡くなった清水良太郎さんを追悼「才能もあったし、華もあった」

by ライブドアニュース編集部

  • 清水アキラの三男・清水良太郎さんが37歳で死去したことが判明した
  • ものまねタレントのホリ氏がXで「なんでだよ」と無念の追悼を投稿
  • 良太郎さんは今年6月に父と親子ものまねコンサートで共演していた
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  1. 11. イオン爆発で妻犠牲 夫の胸の内
  2. 12. 車中泊避難の70代死亡 熱中症か
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  4. 14. イオンモール宇城で男性客が死亡
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