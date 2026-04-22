【プレミアリーグ第34節】(AMEXスタジアム)ブライトン 3-0(前半1-0)チェルシー<得点者>[ブ]フェルディ・カディオール(3分)、ジャック・ヒンシェルウッド(56分)、ダニー・ウェルベック(90分+1)<警告>[ブ]ヤンクバ・ミンテ(58分)[チ]ウェスレイ・フォファナ(45分+1)観衆:31,220人└三笘薫が5試合ぶり先発復帰、華麗タッチからのボレーは惜しくも枠外…ブライトンはチェルシー破って暫定6位に浮上