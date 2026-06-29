6月28日、女優でモデルの三吉彩花がInstagramを更新。その刺激的すぎるドレス姿に困惑の声があがっている。【写真】「とんでもない姿…」三吉彩花の“大胆”ファッションにファン困惑三吉彩花がInstagramで感謝の意23日から28日にかけてフランス・パリで開催された『2027年春夏パリ・ファッションウィーク・メンズ』に参加した三吉は、26日におこなわれた『VETEMENTS（ヴェトモン）』のショーに来場。『VETEMENTS』は2014年に