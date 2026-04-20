三菱自動車工業（以下、三菱自動車）が毎年開催しているオートキャンプイベント「スターキャンプ」。これは三菱自動車や同社系列販売会社が主催して全国各地で開催されているもの。2026年は全9回行われる予定で、第一弾となる三菱自動車が主催する「スターキャンプ2026 in 朝霧高原」（会場：静岡県・朝霧高原「ふもとっぱら」）が5月29～31日に2泊3日の日程で開催する。 【画像】スペシャルゲストが盛