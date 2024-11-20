11月19日、財界を揺るがす特大ニュースが報じられた。ロイターは、ソニーグループがKADOKAWA買収に向けて協議をしていると複数の関係者が証言したと報じたのだ。「同記事によると、交渉が成立すれば数週間以内に契約になるそうです。KADOKAWAは、そもそも1945年に角川書店として創業された由緒ある企業です。その後、出版分野のみならずレコードや映画を製作するなど、メディアミックスを成功させました。長らく角川家の同族経