外務大臣や総務大臣などを歴任した松本剛明前衆議院議員が27日午後、亡くなったことが分かりました。67歳でした。関係者によりますと、松本剛明前議員は、今月27日、筋萎縮性側索硬化症＝ALSのため、東京都内の病院で亡くなったということです。67歳でした。松本氏は、2000年6月の衆議院選挙で初当選し、2011年、旧民主党の菅直人内閣で外務大臣を務めました。その後、民主党を離党し、2017年に自民党に入党。麻生太郎副総裁が会長