アメリカ・ニューヨーク株式市場で29日、ダウ平均株価は、中東情勢の悪化で原油先物価格が高騰したことなどを受け、前日から1100ドル以上値を下げて取引を終えました。29日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、前の日の終値から1100ドル以上値を下げ、5万1594ドル14セントで取引を終えました。アメリカメディアは、下げ幅が1000ドルを超えるのは、いわゆるトランプ関税の発表などで市場が混乱した2025年4月以来だと伝えています