アメリカ軍は、日本時間午前9時からイランへの攻撃を再開しました。攻撃は6日ぶりで、軍は目的について「イランが28日に、中東のアメリカ軍に対して行った攻撃への反撃だ」としています。アメリカ トランプ大統領「イランに極めて厳しい攻撃を加える。今度は我々の番だからだ」トランプ大統領は攻撃前、このように述べた一方で、イランとの戦闘終結に向けた協議は継続する考えを示しています。イラン国営メディアは、複数か所