不動産情報メディア「事故物件・空き家の売却は訳あり物件買取プロ」を運営している不動産会社のAlbaLink（東京都江東区）が、全国の男女500人を対象に「事故物件の家賃に関する意識調査」を実施し、結果を紹介しています。【えっ？】「事故物件」でも住めると思える条件1位も判明！おはらい済み？リノベ済み？短期間？事故物件とは一般的に「過去に内部で居住者が亡くなっている物件」を指します。調査は、4月2〜3日に