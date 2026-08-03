自民党はきょう、税制調査会などの合同会議で、食料品の消費税を来年4月から2年間、1％に引き下げる方針を大筋で了承しました。先週に引き続き、食料品の消費税減税をめぐって意見を交わした自民党。2時間あまり経過したところで会議室からは…自民党小野寺五典 税調会長「私に一任をいただきました。事実上の消費税ゼロを目指して、しっかり制度設計をしていきたい」来年4月から2年間1％に引き下げる方針が大筋で了承され