天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、伊勢神宮の式年遷宮に向けた伝統行事を視察するため、週末に三重県を訪問されました。1泊2日で三重県を訪問された愛子さま。1日午後、近鉄・宇治山田駅に到着すると、集まった人たちに、にこやかに手をふられていました。 このあと鳥羽水族館を訪問し、国内で唯一飼育されているラッコやジュゴンを見学されました。ラッコがガラス面に貼りついたイカを、水中からジャンプして