米アイダホ州のファストフードチェーン店前で1日、男が銃を乱射して10人を殺傷した/KMVT via CNN Newsource（CNN）米アイダホ州トゥインフォールズにあるファストフードチェーン店前で1日午後、男が銃を乱射して3人を殺害し、７人を負傷させた。警察によると、容疑者の男は事件後、自分を銃で撃って自殺した。トゥインフォールズ警察は2日、銃撃したのはチャド・ウィリアムズ容疑者（24）だったと発表した。警察によると、発砲を続