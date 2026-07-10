お笑い芸人エハラマサヒロ（44）が9日、Xを更新。文春オンラインなどが伝えた、フジテレビ系4月期連続ドラマ「夫婦別姓刑事」における、佐藤二朗と橋本愛のトラブルをめぐる報道について、私見をつづった。エハラは、週刊文春のXアカウントが佐藤に関する記事の第2弾を報じていることを伝えているポストを添付。「サンドウィッチマン伊達さん、世界一でかい声で『もういいぜ』言うて終わらせてくれへんかな？」とサンドウィッチマ