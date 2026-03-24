アドビは3月23日（月）、生成AI「Adobe Fireflyカスタムモデル」のパブリックベータ版をリリースした。自身の画像を使ってAIのトレーニングを行えるのが特徴。 Adobe Fireflyに自身の画像を学習させることで、生成結果にクリエイター独自のスタイルを反映させられるというもの。イラストやキャラクターのほか、写真についても作風やトーンを再現できるという。自身がこれまで作り上げてき