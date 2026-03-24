「選抜高校野球・１回戦、熊本工−大阪桐蔭」（２４日、甲子園球場）全国屈指の実力を誇る大阪桐蔭吹奏楽部が最新のヒット曲などを交えた応援を繰り広げ、ＳＮＳで話題となった。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」のオープニングテーマや、「ＳｎｏｗＭａｎ」の「カリスマックス」、ＳＮＳで人気の「Ｍ！ＬＫ」の「好きすぎて滅」、「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」の「盛れ！ミ・アモーレ」など次々と披露。ＳＮＳなどでは「好き