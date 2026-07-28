村上頌樹の出来が抜群だった第3戦巨人が前半戦最後の阪神3連戦を2勝1敗と勝ち越し、その阪神と貯金「10」で並びセ・リーグ史上初の同率首位ターンとなった。【写真】「ここにきていい働きをしている」…柴田氏も注目の巨人若手3人衆先週の今コラムで阪神3連戦を「楽しみだし不安でもある」と記した。悪ければ3連敗がありそうだし、なんとか1勝2敗なら仕方がない。2勝1敗だったら文句なしと思っていた。球宴後、今年のペナン