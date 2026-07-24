高校野球兵庫大会・準決勝で神戸国際大付が明石商に敗れて、近畿勢は今春のセンバツに出場した全６校が決勝に勝ち上がれないまま姿を消した。近畿勢の春夏連続出場校ゼロは１９９３年以来３３年ぶりの異例の状況となった。一方の今春センバツに出場した「関東・東京」の６校のうち佐野日大（栃木）、花咲徳栄（埼玉）、専大松戸（千葉）、横浜（神奈川）、帝京（東東京）が勝ち上がっており、敗れたのは山梨学院だけだ。ネ