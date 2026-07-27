今秋ドラフト1位候補で最速157キロ右腕の横浜・織田翔希（3年）は、足が悲鳴を上げながらも渾身のストレートを投げ込んだ。【もっと読む】 夏の甲子園優勝候補が地方大会で早々と散る理由桐光学園との神奈川大会決勝（横浜スタジアム）。100球を超えて迎えた九回2死からアクセルを全開。157キロ、156キロ、157キロ、155キロ、155キロと快速球を怒涛の5連発。相手打線を1失点に抑える130球の完投勝利で、2年連続22度目の夏の甲