高校野球大阪大会・４回戦、大阪立命館３−２大阪桐蔭」（１９日、くら寿司スタジアム堺）センバツ王者の大阪桐蔭が延長タイブレークの末、大阪立命館に敗れた。春の覇者が大阪大会の４回戦で敗退となる大波乱が起こった。タイブレークとなった延長十回、絶妙なセーフティーバントを決められ無死満塁とピンチを広げると、暴投で勝ち越し点を献上。なおも無死満塁のピンチでは無失点で踏ん張ったが、その裏、１死満塁からス