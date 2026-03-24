かつては暴力団の専売特許だったダフ屋行為だが、SNSやチケット転売サイトの登場により手軽になり、裾野が広がりつつあるライブチケットの不正転売を仲介したとして、芸能事務所「STARTOENTERTAINMENT」所属タレントのライブを主催する企業が、チケット転売サイトの運営会社に仲介で得た手数料の返還を求める訴訟を東京地裁に起こした。【写真】興行側も悩むライブ価格ライブなどのチケットを主催者の同意なく定価以上で転売する