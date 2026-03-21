イランが日本関連船舶のホルムズ海峡通過を認めれば、エネルギー危機の打開につながる可能性がある。日本は原油調達の9割超を中東地域に依存し、大部分がホルムズ海峡を経由する。輸送を停滞させていた最大の制約が解消され、石油製品の安定供給が期待される。ペルシャ湾には迂回ルートがなく「ホルムズ海峡が確実に、安全に通れるようになることが船が出られる唯一の道」（海運関係者）。湾内には現在タンカーやコンテナ船な