重度のうつ病を患っていることを告白した、大食いYouTuberとして活動する双子姉妹・はらぺこツインズ。姉のかこ（34）が体の異変を明かした。【映像】重度のうつ病について語るはらぺこツインズテレビ番組やSNSで数々の大食いにチャレンジしている、はらぺこツインズ。2025年12月6日の投稿で、かこは次のように明かしている。「私たちはうつ病を長年患っております。診断された時は重度のうつ病で元の状態に戻るには既に手遅れ