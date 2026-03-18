宮崎駿監督がジブリパークのために手がけた新たな作品が、3月17日に公開されました。会見で鈴木敏夫プロデューサーは、85歳の宮崎監督の近況について「やたら元気」「まだまだ現役という気持ちが強い」と語りました。17日に公開されたのは、2026年7月に愛知県長久手市のジブリパークで展示が始まる「パノラマボックス」です。 箱の中に複数の絵を配置し、のぞき込むと映画のワンシー