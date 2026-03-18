高市総理は、今週19日に予定する日米首脳会談について「国益を最大化することを主眼に議論したい」と意気込みを語りました。自民党松川るい 参院議員「今回の首脳会談は、日本にとっても世界にとっても極めて重要なものとなると思います。総理の意気込みや、何を達成したのか、お聞かせください」高市総理「日々情勢が変わる。また、米国側の発信が変わるタイミングの中で、G7の首脳の中で真っ先にトランプ大統領、直接会う