WBC決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、米国とベネズエラが対戦した。プレーボール直後、Netflixの実況からは名曲のフレーズが飛び出した。2大会ぶり頂点の米国か、初優勝のベネズエラか。世界一をかけた決勝。プレーボールがかかり、初回表に第1球が投じられる前、Netflix実況を務めた日本テレビ・平松修造アナウンサーは、名曲