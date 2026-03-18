大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】「え、オレ？」力士がうっかりハプニング土俵際で見事な逆転勝利を遂げた力士が、自ら“負け判定”をしてしまいそうになる珍光景があった。早とちりした力士が「え、オレの勝ち？」とばかりに驚いた様子を浮かべる“うっかりハプニング”に「すごい回転」「降りかけたw」と反響が相次いだ。三段目五十九枚目・豪乃若（武隈）と三段目五十七枚目・多良浪（