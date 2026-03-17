16日、沖縄県名護市の辺野古の沖合で小型船2隻が転覆し、研修旅行に来ていた女子高校生ら2人が死亡しました。船を運航していた団体によりますと、「最初の船が転覆して、それを助けようとして次の船も転覆した」との情報もあるということです。■小型船2隻が転覆女子高校生と船長が死亡16日夜、沖縄県名護市の現場には。川満万理佳記者（news zero）「陸には2隻の船が引きあげられているのがわかります。それぞれ船体には『平和