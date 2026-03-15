Photo: Yama3 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。洗車後、ボディはピカピカなのにガラスは拭きムラが残っていることってよくありますよね。マイクロファイバー等で拭いても、なんだか汚れを引き伸ばしているだけというか……。そんな悩みを解決する洗車グッズが「カーボンスイーパー」。バーテンダーさんが高級グラスを磨く際に使うカーボンファイ