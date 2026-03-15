Photo: Yama3

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

洗車後、ボディはピカピカなのにガラスは拭きムラが残っていることってよくありますよね。マイクロファイバー等で拭いても、なんだか汚れを引き伸ばしているだけというか……。

そんな悩みを解決する洗車グッズが「カーボンスイーパー」。バーテンダーさんが高級グラスを磨く際に使うカーボンファイバークロスを応用し、すっきりクリアな窓ガラスに仕上がるのがポイントとのこと。

実際に試させてもらい効果も実感できたので、皆さんにもご紹介したいと思います。

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拭きスジはほぼゼロで気持ちいい

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まずは普段どおりマイクロファイバータオルで窓拭きした様子。水気があると細かい拭きスジが伸びていきますよね。

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窓に残る水分量が少し異なりますが、「カーボンスイーパー」なら水滴を引きずってもスジが残らずキレイな仕上がりが実現できました。これは窓拭きが捗りますね。

高密度＆フラットな表面がキレイなヒミツ

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「カーボンスイーパー」がキレイに仕上がるのは、クロス表面の密度とフラットな仕上げによるものでした。上記のマクロ撮影を拡大した動画でも分かるとおり、目がギッシリと均一に詰まっているので汚れや水分をしっかりキャッチできるのです。

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参考までにこちらは一般的なマイクロファイバータオル。拡大率は同じですが「カーボンスイーパー」より目が荒く、凹凸や隙間が目立ちます。これが細かい拭きスジの原因なんですね。

リーチが増えるから内窓拭きにも便利

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フロントガラスの内側が拭きにくい車種も多く、筆者の車もまさにそれ。手とクロスだけでは奥まで届かず力も入れにくいところ、「カーボンスイーパー」があれば均一にしっかり先端まで拭けました。

水切りやマット掃除に使えて洗車が捗る

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「カーボンスイーパー」は「カースイーパーPRO」という水切り+マットブラシに装着して使う製品。そのため、窓掃除以外にも活躍するのが便利なポイント。水切りはスパッ、スパッと水滴を取り除けるのが気持ちいいですよ。

ボディも窓も素早く水分を取り除いた方が水シミなどの汚れも防げるので、この工程が効率よくできるのは助かります。

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反対側は耐久性抜群なシリコンブラシになっているので、

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フロアマットの掃除に便利。折れる心配がないので力いっぱいガシガシと使えます。

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本体にはフックも付いているのでパンツなどに引っ掛けておけば洗車中も身軽。

1本で水切り・マット掃除・窓掃除とマルチに活躍するので、洗車好きはもちろん洗車が嫌いで効率化したい人にこそオススメかも。

気になった人はぜひ、商品ページで詳細や割引情報をチェックしてみてください。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたりfantabaseより製品貸与を受けております。