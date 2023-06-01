きょうは西から高気圧に覆われて、西日本と東日本は広く晴れるでしょう。北日本は雲が広がりやすく、北海道や北陸で雨や雪の降る所がありますが、降り方は弱い見込みです。予想最高気温は全国的に平年並みかやや高く、日差しが暖かく感じられるでしょう。スギ花粉が大量に飛散する所がありますので、万全な花粉対策が必要です。この先は春の天気リズムとなり、短い周期で天気が変わるでしょう。あすとあさっては広く晴れますが、水