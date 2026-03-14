高速道路は目的地までの時間を短縮できますが、利用料金がかかります。特にマイカーで遠方の帰省やレジャーに出かける家庭にとって、高速道路料金は家計に直結する支出です。ガソリン代や駐車場代と合わせると負担は決して小さくないでしょう。 ただ、多くの地方部の高速道路では土日祝日に休日割引が適用されます。高速道路の休日割引が使えるかどうかで旅行全体の予算が変わることもあり、利用を検討する人も多