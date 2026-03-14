キャッシュレス化で小銭を使う機会が減った昨今だが、割り勘の精算でここぞとばかりに小銭の山を出されたら、付き合いを考え直すかもしれない。大阪府に住む田口さん（仮名、40代女性）は、数年前に友人たちとの飲み会で、あるメンバーの極端な行動にドン引きした。「8つに細かく折り畳まれた千円札5枚と、手分けして数えたいほど大量の1円玉や5円玉が積み上げられていました」一体どういう事なのか。編集部は田口さんに取材し、当