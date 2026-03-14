割り勘で「1円玉の山」を築いた友人に全員ドン引き…きっちり割り勘にこだわる人がグループから消えた理由

キャッシュレス化で小銭を使う機会が減った昨今だが、割り勘の精算でここぞとばかりに小銭の山を出されたら、付き合いを考え直すかもしれない。

大阪府に住む田口さん（仮名、40代女性）は、数年前に友人たちとの飲み会で、あるメンバーの極端な行動にドン引きした。

「8つに細かく折り畳まれた千円札5枚と、手分けして数えたいほど大量の1円玉や5円玉が積み上げられていました」

一体どういう事なのか。編集部は田口さんに取材し、当時の状況を聞いてみた。（文：篠原みつき）

和やかな空気を止めた「折り畳まれた千円札と1円玉」

およそ2年前のこと。田口さんは、40代から60代半ばの女性8人が集まる趣味のグループで、居酒屋での飲み会の幹事を務めた。上下関係のないフラットな仲間たちとの宴は盛り上がり、大好評のうちにお開きとなったという。

会計を済ませた田口さんが席に戻り、別のメンバーが集金を取り仕切ることになった。割り勘の金額は1人5379円。

田口さんは頭の中で「端数が気持ち悪いから10円の桁は切り捨てて5300円で集めようか、いっそ5500円にして、あまり飲んでいない人を安くしようか」と思案していた。

周りのメンバーは「幹事さんが頑張ってくれたんだから、チップくらい上乗せしてあげないとね」と、5400円や5500円を出し「おつりは要らない」と笑顔で支払っていたという。

そんな温かい空気が流れる中、1人の女性が空気を読まない行動に出た。

「周囲が多めに払う様子を見た上で、きっちり5379円をテーブルに出してきた人がいました。しかも5円玉や1円玉を、手分けして数えたいほど大量に積み上げて……」

お札は前述の通り、千円札5枚が8つに細かく折り畳まれた状態だった。

「一瞬眉をひそめるような冷たい空気が流れました。小銭の出し方にも驚きましたが、その人が飲み食いした量を考えると、そもそもあなたが一番多く払うべきでは？と思わず言いたくなるほどでしたので……」

「5300円でいいですよ」幹事の気遣いへの意外な反応

場の空気が硬直する中、グループ内で年下だった田口さんは事を荒立てまいと機転を利かせた。

「1円や5円は処理に困るから、5300円でいいですよ」

淡々と穏やかな口調と笑顔でそう伝えた。普通の大人であれば、ここで空気を読んで恐縮するか、素直にお礼を言う場面だろう。しかし、相手の反応は田口さんの予想とは違っていた。

その人は「ああそう」と呟くと、テーブルの小銭をすくい上げ、ビニール製の財布にスッと戻したという。

「分かりやすく『ふふん』と私を見下ろすような目線を向けて、周りに対してドヤ顔をしたんです。端数をオマケしてもらう『ライフハック使って賢い私』とでも言いたげな態度でした」

この態度にも、その場にいた全員の気持ちが冷えたのは言うまでもない。

「その後、どの飲み会でも姿を見たことがありません」

実は、この女性のお金に対する細かい姿勢は、今回に始まったことではなかった。

「カラオケや自主練でお弁当を持ち寄る時も、最初から最後までお金のことばかり気にしていました。少し金額が上がるだけで相当快適になるような場面でも、血相を変えて安い方を推してくるんです」

普段から彼女のこうした振る舞いに気疲れしていたメンバーたちにとって、この飲み会での出来事は、価値観の違いを決定づけるものになったようだ。結果として、グループは自然とこの女性から距離を置くようになった。

「1円の彼女はその後、どの飲み会でも姿を見たことがありません」

節約自体は決して悪いことではないが、大人同士の付き合いでは、金銭感覚の違いが関係を壊す原因になり得るということだろう。

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