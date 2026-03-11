県議会2月定例会は3月11日に最終日を迎え、新年度当初予算案や新しい副知事の人事案など、79の議案を可決・同意して閉会しました。県議会2月定例会は11日、最終日を迎えました。冒頭「新しい県政を創る会」から、新年度当初予算案のうち、藍場浜公園での新ホール整備に関係する予算の全額削除を求める修正案が提出されました。建設費が旧文化センター跡地での従来計画を上回る見通しとなった中、急いで予算を通すので