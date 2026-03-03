オランダ１部フェイエノールトに所属する日本代表ＦＷ上田綺世（２７）の実力が疑問視されている。上田は今季１８ゴールをマーク。得点ランキング首位に立ちながらも昨年１２月６日のズウォレ戦以降、１０試合（出場８試合）無得点とまったく結果を出せなくなった。オランダメディア「ＶＰ」によると、同国代表ＦＷビム・キーフト氏は「１８点も決めているのになぜこんなに多くの試合で無得点なんだ。ゴールがない！」と嘆いた