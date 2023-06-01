ブラジルに惜しくも敗れた日本代表 PHOTO:Getty Images ＜2026年6月30日 FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦 ブラジル 2-1 日本＞ サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は30日、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表（同6位）と対戦。 佐野海舟のゴールで先制した日本だったが、後半に追いつかれると、後半アディショナルタイムに