男性職員が労災認定を受けたとして、謝罪するJAおきなわの安谷屋行正理事長（左）ら＝2日午後、那覇市沖縄県農業協同組合（JAおきなわ）は2日、マンゴー選果場で現場責任者だった男性職員が月200時間超の時間外労働（残業）に従事して脳出血を発症し、那覇労働基準監督署から1月に労災認定を受けたと明らかにした。安谷屋行正理事長は那覇市で記者会見し「多大な苦痛と心労をおかけし深くおわび申し上げる」と謝罪した。JAおき