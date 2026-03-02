本誌・週刊ポスト前号（2026年2月14日発売号）で報じた参政党への潜入ルポには大きな反響が寄せられた。そうしたなか、神谷宗幣代表からの反応は、"除名処分"というものだった。参政党はどのような動きを見せたのか――。党員として5か月にわたって活動したジャーナリスト・横田増生氏が、除名をめぐる全内幕を明かす。（文中敬称略）【シリーズ・第5回】【写真】ジャーナリスト・横田増生氏に届いた除名通告（全文）除名通告か