関東では今日26日は雲が広がりやすいでしょう。沿岸部を中心に北東の風がやや強く、ヒンヤリと感じられそうです。今週末は再び気温が上昇し、東京都心で最高気温は20℃くらいまで上がり、4月並みの暖かさとなるでしょう。ただ、週明け3日(火)は雨が降り、また冬の寒さになりそうです。日々の寒暖差が大きくなりますので、体調管理にご注意ください。今日26日関東ではどんよりヒンヤリ今日26日は、前線上の低気圧が関東沖を進んで