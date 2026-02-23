完璧なイメージとは裏腹に、どこか無邪気でやさしい一面もあった。歌手でタレント・あのは、田中みな実の自宅を訪れた際のエピソードを17日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)で語り、手料理を振る舞ってもらい、深夜まで一緒に過ごした時間を回顧。「一瞬で人が変わる」という意外な素顔にも触れている。あの○「僕には甘々」「本当にやさしくしてくれてうれしかった」